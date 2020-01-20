"Осознают и жалеют из-за оскорбления": правительство Великобритании прокомментировало украинский трезубец в списке террористических символов
Заявление обнародовано в Facebook посольства Великобритании в Киеве.
В заявлении говорится, что Великобритания осознает и сожалеет образа, причиненный появлением украинского трезубца в "наглядном пособии" британской полиции.
"Как уже заявляли в полиции, в этом документе четко указано, что много символов, приведенных в нем, не представляют интерес в борьбе с терроризмом. Британские власти глубоко уважает официальные символы украинской государственности, в частности Государственные Флаг, Герб и Гимн Украины. Мы признаем, что Тризуб как главный элемент Государственного Герба Украины имеет конституционное, историческое и культурное значение для народа Украины ", - отметил представитель брианського правительства.
Также отмечается поддержка независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Мы надеемся на углубление наших двусторонних отношений в грядущие годы", - говорится в заявлении.
- Посольство Украины в Великобритании требует от королевской контртеррористической полиции изъять украинский государственный герб из перечня экстремистской символики.
- Министерство иностранных дел Украины ожидало официальный комментарий от британского Форин Офиса и полиции о включении трезубца в антитеррористическое пособие и в случае подтверждения этого факта требует изъятия из него украинской государственной символики.
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