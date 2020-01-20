"Осознают и жалеют из-за оскорбления": правительство Великобритании прокомментировало украинский трезубец в списке террористических символов

20 января, 2020, 22:06

Представитель британского правительства прокомментировал включение трезубца в список террористических символов в "Руководстве по противодействию экстремизму", распространенного британскими правоохранительными органами

Заявление обнародовано в Facebook посольства Великобритании в Киеве.

В заявлении говорится, что Великобритания осознает и сожалеет образа, причиненный появлением украинского трезубца в "наглядном пособии" британской полиции.

"Как уже заявляли в полиции, в этом документе четко указано, что много символов, приведенных в нем, не представляют интерес в борьбе с терроризмом. Британские власти глубоко уважает официальные символы украинской государственности, в частности Государственные Флаг, Герб и Гимн Украины. Мы признаем, что Тризуб как главный элемент Государственного Герба Украины имеет конституционное, историческое и культурное значение для народа Украины ", - отметил представитель брианського правительства.

Также отмечается поддержка независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Мы надеемся на углубление наших двусторонних отношений в грядущие годы", - говорится в заявлении.