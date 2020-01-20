"Люди думают, что их зарплаты и пенсии нужно умножить на 10", - Зеленский

20 января, 2020, 16:25

Об этом президент рассказал в интервью журналу Newsweek .

"Мы стремимся уничтожить монополии, вроде тех, которые существуют в газовом секторе и производстве спирта, и все это в то время, когда люди думают, что их зарплаты и пенсии нужно умножить на 10", - отметил Зеленский.

Он добавил, что без принятия непопулярных решений экономического роста и создания новых рабочих мест не будет.