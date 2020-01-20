"Элегантное решение": Дубилет предлагает упростить бизнесу переписку с военкоматами

20 января, 2020, 09:30

Министр Кабинета министров Украины предложил уменьшить бюрократию для украинского бизнеса путем упрощения переписки с военкоматами

Об этом Дубилет написал в Telegram.

"Мы нашли, как мне кажется, очень элегантное решение, как уменьшить бюрократию для украинского бизнеса. Одна из частых жалоб, которую приходится слышать от украинских бизнесменов по поводу излишней бюрократии, касается военкоматов. По нашим законам компании должны с ними постоянно переписываться по поводу своих сотрудников. Нечего и говорить, что вся переписка исключительно в бумажной форме. После ряда встреч с министерством обороны и другими органами мы открыли проект из двух частей. Во-первых. Как известно, сейчас компании подают по своим сотрудникам отчетность в налоговую службу. Наша идея проста: добавить в эту отчетность пару полей по военному билету и убить, таким образом, бумажные документы ", - написал Дубилет.

Чиновник отметил, что государству таким образом не придется тратить время и деньги на новое техническое решение, а жизнь бизнеса не усложнится новыми отчетами и программами.

Также министр Кабмина предложил автоматизировать сбор данных о сотрудниках предприятий.

"И во-вторых. Сейчас бизнес должен сообщать военкоматам о всевозможных изменениях в данных своих сотрудников. Здесь решение очевидное: сделать автоматический сбор информации из уже имеющихся реестров и автоматически отправлять эти данные в военкоматы, не отвлекая бизнес. Сейчас составляем план внедрения проекта", - добавил Дубилет.

По расчетам министра, нововведения должны запустить уже в 2020 году.