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Espreso.tvОбщество"Думаю, он понимает мое отношение": Зеленский о заявлениях Путина по Украине

"Думаю, он понимает мое отношение": Зеленский о заявлениях Путина по Украине


фото: president.gov.ua
19 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский глава Владимир Путин понимает его в вопросе независимости Украины

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью изданию " The Times of Israel ".

Зеленский считает, что после его разговора с президентом РФ Владимиром Путиным удалось вернуть украинских политзаключенных и корабли, а также провести нормандскую встречу.

"С президентом Российской Федерации сегодня начался наш диалог. У нас было несколько телефонных звонков. Мы создали формат для нашего диалога, который привел к некоторым чувствительным решениям. Мы вернули наших пленных, наши корабли. После трех лет без встреч нам удалось договориться в нормандском формате . После этого произошел второй обмен заключенными - крупнейший такой обмен", - рассказал он журналистам

По его словам, Путин понимает его позицию, что Украина - независимая.

"Он не говорил мне. Я думаю, он понимает мое отношение: Украина - независимая страна. Мы великая страна, крупнейшая в Европе. Я думаю, что он понимает. Что он думает об этом? Это в голове", - добавил Зеленский.

  • Напомним, президент Украины поедет в Израиль , где примет участие в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Аушвиц, которые состоятся 22-23 января 2020 года

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