"Думаю, он понимает мое отношение": Зеленский о заявлениях Путина по Украине
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью изданию " The Times of Israel ".
Зеленский считает, что после его разговора с президентом РФ Владимиром Путиным удалось вернуть украинских политзаключенных и корабли, а также провести нормандскую встречу.
"С президентом Российской Федерации сегодня начался наш диалог. У нас было несколько телефонных звонков. Мы создали формат для нашего диалога, который привел к некоторым чувствительным решениям. Мы вернули наших пленных, наши корабли. После трех лет без встреч нам удалось договориться в нормандском формате . После этого произошел второй обмен заключенными - крупнейший такой обмен", - рассказал он журналистам
По его словам, Путин понимает его позицию, что Украина - независимая.
"Он не говорил мне. Я думаю, он понимает мое отношение: Украина - независимая страна. Мы великая страна, крупнейшая в Европе. Я думаю, что он понимает. Что он думает об этом? Это в голове", - добавил Зеленский.
- Напомним, президент Украины поедет в Израиль , где примет участие в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Аушвиц, которые состоятся 22-23 января 2020 года
.
Читайте также
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти
-
-
-
13 января, 2020 Виталий Портников: Память - это тоже оружие
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
Читайте также
-
-
-
13 января, 2020 Виталий Портников: Память - это тоже оружие