Путин внес в Госдуму проект изменений в Конституцию РФ

20 января, 2020, 17:48

Опубликован пакет документов о поправке к Конституции, внесенный президентом России Владимиром Путиным в Государственную думу

Он размещен в базе данных Госдумы .

В пакет документов о поправке к Конституции вошли соответствующий законопроект и пояснительная записка к нему, а также распоряжение главы государства и перечень актов федерального законодательства, подлежащих признанию утратившими силу при принятии законопроекта.

В частности, согласно тексту документа, предлагается изменить 22 статьи основного закона РФ (71, 75, 77, 78, 79, 81, 83, 95, 97, 102, 103, 107, 108, 110, 111, 112, 119, 125 , 128, 129, 132 и 133).