Путин внес в Госдуму проект изменений в Конституцию РФ
20 января, 2020, 17:48
Опубликован пакет документов о поправке к Конституции, внесенный президентом России Владимиром Путиным в Государственную думу
Он размещен в базе данных Госдумы .
В пакет документов о поправке к Конституции вошли соответствующий законопроект и пояснительная записка к нему, а также распоряжение главы государства и перечень актов федерального законодательства, подлежащих признанию утратившими силу при принятии законопроекта.
В частности, согласно тексту документа, предлагается изменить 22 статьи основного закона РФ (71, 75, 77, 78, 79, 81, 83, 95, 97, 102, 103, 107, 108, 110, 111, 112, 119, 125 , 128, 129, 132 и 133).
- 15 января во время послания к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил внести некоторые значительные поправки в Конституцию страны. Лидер Российской Федерации предложил официально закрепить приоритет Конституции страны над международными законами и договорами, а также передать Госдуме часть полномочий главы государства.
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