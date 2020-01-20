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Espreso.tvОбществоПравые в Норвегии покидают Кабмин из-за возвращения в страну террористки "ИГ"

Правые в Норвегии покидают Кабмин из-за возвращения в страну террористки "ИГ"


фото: reuters
Консервативная Партия прогресса Норвегии решила оставить правительство из-за решения вернуть в страну жену боевика "Исламского государства" и ее детей

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на норвежскую телерадиокомпанию NRK.

"В Партии прогресса больше нет оснований оставаться в правительстве. Поэтому я сегодня сообщила премьер-министру, что оснований для подачи перечня требований тоже нет", - сказала глава партии Сел Йенсен.

"Я привела свою партию в правительство, я ее оттуда и выведу", - отметила она.

При этом Йенсен отметила, что и в дальнейшем поддерживает Эрну Солберг на посту главы правительства.

"У нас нет желания менять премьер-министра. Мы считаем, что Солберг является правильным человеком для руководства страной", - сказала политик.

Кризис в правительстве Норвегии произошла из-за решения вернуть в страну жену боевика ИГИЛ и двух ее несовершеннолетних детей, один из которых был серьезно болен. Партия прогрессу была не против вернуть в Норвегию только детей, но правительство разрешило вернуться и матери.

Конституция Норвегии не предусматривает проведение досрочных выборов в стране, поэтому после выхода Партии прогрессу в стране должно быть сформировано правительство меньшинства.

Партия прогресса входила в правительство Норвегии в течение более шести лет.

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