Правые в Норвегии покидают Кабмин из-за возвращения в страну террористки "ИГ"
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на норвежскую телерадиокомпанию NRK.
"В Партии прогресса больше нет оснований оставаться в правительстве. Поэтому я сегодня сообщила премьер-министру, что оснований для подачи перечня требований тоже нет", - сказала глава партии Сел Йенсен.
"Я привела свою партию в правительство, я ее оттуда и выведу", - отметила она.
При этом Йенсен отметила, что и в дальнейшем поддерживает Эрну Солберг на посту главы правительства.
"У нас нет желания менять премьер-министра. Мы считаем, что Солберг является правильным человеком для руководства страной", - сказала политик.
Кризис в правительстве Норвегии произошла из-за решения вернуть в страну жену боевика ИГИЛ и двух ее несовершеннолетних детей, один из которых был серьезно болен. Партия прогрессу была не против вернуть в Норвегию только детей, но правительство разрешило вернуться и матери.
Конституция Норвегии не предусматривает проведение досрочных выборов в стране, поэтому после выхода Партии прогрессу в стране должно быть сформировано правительство меньшинства.
Партия прогресса входила в правительство Норвегии в течение более шести лет.
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