Пожар в Днепропетровске: горело студенческое общежитие
20 января, 2020, 10:59
Возгорание возникло в жилой комнате общежития на 9-м этаже
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"20 января в 7:07 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в общежитии вуза по проспекту Богдана Хмельницкого Шевченковского района города Днепр", - говорится в сообщении.
Спасатели установили, что возгорание возникло в жилой комнате общежития на 9-м этаже. Огнем уничтожена мебель и имущество жителей комнаты. Общая площадь пожара составила 15 кв.м.
"Погибших и пострадавших нет", - добавили в ГСЧС.
На момент возникновения пожара в здании общежития находились 86 человек и 1 человек персонала, которые вышли самостоятельно до прибытия подразделений ГСЧС.
Пожар локализован в 7:32 и ликвидирован в 7:43.
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