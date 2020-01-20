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Espreso.tvОбществоПожар в Днепропетровске: горело студенческое общежитие

Пожар в Днепропетровске: горело студенческое общежитие


фото: ДСНС
Возгорание возникло в жилой комнате общежития на 9-м этаже

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"20 января в 7:07 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в общежитии вуза по проспекту Богдана Хмельницкого Шевченковского района города Днепр", - говорится в сообщении.

Спасатели установили, что возгорание возникло в жилой комнате общежития на 9-м этаже. Огнем уничтожена мебель и имущество жителей комнаты. Общая площадь пожара составила 15 кв.м.

"Погибших и пострадавших нет", - добавили в ГСЧС.

На момент возникновения пожара в здании общежития находились 86 человек и 1 человек персонала, которые вышли самостоятельно до прибытия подразделений ГСЧС.

Пожар локализован в 7:32 и ликвидирован в 7:43.

 

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