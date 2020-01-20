Политические репрессии против оппозиции - часть общего наступления власти Зеленского на права и свободы граждан, - Герасимов
Об этом заявил соглава парламентской фракции "Европейская солидарность", народный депутат Артур Герасимов .
"При новой власти - некомпетентной, непрофессиональной, лживой и коррумпированной, - государство держится исключительно на запасе прочности, который за годы своего президентства создал Петр Порошенко и его команда. Чтобы отвлечь внимание от управленческой некомпетентности Зеленского, его правительства и всех "слуг народа" властью принято решение фальсифицировать десятки дел против пятого президента ", - произнес Герасимов.
По его словам, политические репрессии против оппозиции - это часть общего наступления "непрофессиональной власти Зеленского на права и свободы граждан, их попытки построить вместо европейской демократии абсолютную монархию, как Султанат Оман или диктатуру, как в России".
Герасимов привел в качестве примера введение уголовной ответственности для журналистов за распространение информации, которую власть будет считать недостоверной.
"Преследование Петра Порошенко - это атака властей на "Европейскую солидарность", как единственную главную оппозиционную силу, которая отстаивает интересы Украины", - отметил политик.
Он заявил, что в "Европейской солидарности" не боятся политических преследований, а также напомнил, что решения, принятые Порошенко, обеспечили стабильность и безопасность на большей территории нашей страны.
- Напомним, ранее сообщалось, что Петр Порошенко отменил визит в Давос из-за вызова в ГБР
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