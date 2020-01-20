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Espreso.tvОбществоПодорвались на гранате: в Запорожской области погибли двое мужчин

Подорвались на гранате: в Запорожской области погибли двое мужчин

На Запорожье в результате неосторожного обращения с боеприпасом погибло двое мужчин

Об этом сообщает Нацполиция Запорожской области.

"19 января около 10:30 в Запорожское отделение полиции поступило сообщение о том, что в одном из домов в селе Лежино Запорожского района обнаружены трупы двух мужчин. С места происшествия полицейские изъяли металлические осколки гранаты "Ф-1" и другие вещественные доказательства", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что во время употребления спиртных напитков и в результате неосторожного обращения с боеприпасом произошел взрыв, в результате которого оба мужчины скончались на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией несчастный случай.

Досудебное расследование продолжается.

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