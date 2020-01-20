Платежки на тепло и горячую воду для Украинской уменьшен до 30% - Гончарук
Об этом в своем телеграмм-канале сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
По его словам, к правительственной инициативе присоединились уже 19 областных центров: Винница, Луцк, Днепр, Мариуполь, Житомир, Запорожье, Белая Церковь, Кропивницкий, Северодонецк, Львов, Одесса, Ривне, Тернополь, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Чернигов, Ивано-Франковск, Киев.
Для примера Гончарук привел данные за декабрь 2019 г. в разных областях: сумма перерасчета по 1-комнатных квартирах составляет от 80 грн в Киевской области до 292 грн во Львовской; по 2-комнатных - от 110 грн в Черниговской области до 435 грн в Днепропетровской; по 3-комнатных - от 140 грн в Днепропетровской области до 563 грн в Ривненской.
По словам премьера, это стало возможным благодаря тому, что цены на газ на рынке снизились, а правительство дало местным властям механизм, чтобы сделать эти корректировки в платежках.
"Уменьшение платежки уже сейчас - это результат, во-первых, совместной работы президента, правительства и органов местной власти", - отметил он.
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