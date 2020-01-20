 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПлатежки на тепло и горячую воду для Украинской уменьшен до 30% - Гончарук

Платежки на тепло и горячую воду для Украинской уменьшен до 30% - Гончарук

В 124 городах Украины осуществили перерасчет 131 предприятие теплокоммунэнерго. Платежки на тепло и горячую воду для граждан снижена до 30%

Об этом в своем телеграмм-канале сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По его словам, к правительственной инициативе присоединились уже 19 областных центров: Винница, Луцк, Днепр, Мариуполь, Житомир, Запорожье, Белая Церковь, Кропивницкий, Северодонецк, Львов, Одесса, Ривне, Тернополь, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Чернигов, Ивано-Франковск, Киев.

Для примера Гончарук привел данные за декабрь 2019 г. в разных областях: сумма перерасчета по 1-комнатных квартирах составляет от 80 грн в Киевской области до 292 грн во Львовской; по 2-комнатных - от 110 грн в Черниговской области до 435 грн в Днепропетровской; по 3-комнатных - от 140 грн в Днепропетровской области до 563 грн в Ривненской.

По словам премьера, это стало возможным благодаря тому, что цены на газ на рынке снизились, а правительство дало местным властям механизм, чтобы сделать эти корректировки в платежках.

"Уменьшение платежки уже сейчас - это результат, во-первых, совместной работы президента, правительства и органов местной власти", - отметил он.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 января, 2020 понедельник

больше новостей

20 января, 2020 понедельник

19 января, 2020 воскресенье

18 января, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать