Платежки на тепло и горячую воду для Украинской уменьшен до 30% - Гончарук

20 января, 2020, 13:25

В 124 городах Украины осуществили перерасчет 131 предприятие теплокоммунэнерго. Платежки на тепло и горячую воду для граждан снижена до 30%

Об этом в своем телеграмм-канале сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По его словам, к правительственной инициативе присоединились уже 19 областных центров: Винница, Луцк, Днепр, Мариуполь, Житомир, Запорожье, Белая Церковь, Кропивницкий, Северодонецк, Львов, Одесса, Ривне, Тернополь, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Чернигов, Ивано-Франковск, Киев.

Для примера Гончарук привел данные за декабрь 2019 г. в разных областях: сумма перерасчета по 1-комнатных квартирах составляет от 80 грн в Киевской области до 292 грн во Львовской; по 2-комнатных - от 110 грн в Черниговской области до 435 грн в Днепропетровской; по 3-комнатных - от 140 грн в Днепропетровской области до 563 грн в Ривненской.

По словам премьера, это стало возможным благодаря тому, что цены на газ на рынке снизились, а правительство дало местным властям механизм, чтобы сделать эти корректировки в платежках.

"Уменьшение платежки уже сейчас - это результат, во-первых, совместной работы президента, правительства и органов местной власти", - отметил он.