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Espreso.tvОбществоОфис президента выключил комментарии на странице в Instagram и Youtube-канале

Офис президента выключил комментарии на странице в Instagram и Youtube-канале


фото: unn
Офис президента Украины Владимира Зеленского выключил возможность комментирования на своих страницах в Instagram и YouTube

В комментарии Радио Свобода в ОП объяснили такие действия атаками ботов и многочисленной рекламой.

"В связи с многочисленными атаками ботов и размещением большого количества рекламных сообщений и коммерческой информации в комментариях под постами Офиса президента в некоторых социальных сетях было решено закрыть комментарии в Instagram и YouTube. В то же время возможность для обсуждения, комментариев и обратной связи была, есть и остается на официальной странице Офиса президента в Facebook, так же как и на личных страницах президента Украины Владимира Зеленского ", - заявили в пресс-службе ОП.

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