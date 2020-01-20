Офис президента выключил комментарии на странице в Instagram и Youtube-канале
20 января, 2020, 17:26
Офис президента Украины Владимира Зеленского выключил возможность комментирования на своих страницах в Instagram и YouTube
В комментарии Радио Свобода в ОП объяснили такие действия атаками ботов и многочисленной рекламой.
"В связи с многочисленными атаками ботов и размещением большого количества рекламных сообщений и коммерческой информации в комментариях под постами Офиса президента в некоторых социальных сетях было решено закрыть комментарии в Instagram и YouTube. В то же время возможность для обсуждения, комментариев и обратной связи была, есть и остается на официальной странице Офиса президента в Facebook, так же как и на личных страницах президента Украины Владимира Зеленского ", - заявили в пресс-службе ОП.
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