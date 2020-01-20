Обстрел военного лагеря в Йемене: более 100 погибших
Об этом передает DW.
"Ракета попала в мечеть во время вечерней молитвы в военном лагере, расположенном в 170 километрах от столицы страны - Сани. Эта масштабная атака стала первой в Йемене за последние относительно спокойные месяцы", - говорится в сообщении.
Президент страны Мансур Хади обвинил в нападении повстанцев хуситов, сообщило агентство Saba.
"Позорные действия отрядов хуситов, несомненно, подтверждают их нежелание достичь мира, поскольку они не знают ничего, кроме смерти и уничтожения, и является дешевым инструментом Ирана в регионе", - заявил он.
Хуситы пока не взяли на себя ответственность за ракетный удар и его последствия.
Напомним, в Йемене уже более четырех лет бурлит гражданская война, в результате которой погибли десятки тысяч людей, три миллиона стали вынужденными переселенцами и вся страна оказалась на грани массового голода. С 2015 года правительство Йемена в союзе с возглавляемой Саудовской Аравией коалицией арабских государств борется с хуситами, поддерживаемыми Ираном.
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