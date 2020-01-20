 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНасиров профинансировал бизнес-проект Парнаса, - СМИ

Насиров профинансировал бизнес-проект Парнаса, - СМИ

Экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров принимал участие в финансировании проекта в сфере недвижимости соратника личного адвоката президента США Льва Парнаса

Об этом пишет The Wall Street Journal .

Как отмечается, Насиров предоставил по просьбе Парнаса заем в 10 млн долларов.

"Флоридский бизнесмен и донор Трампа уделял внимание инвесторам для проекта в сфере недвижимости. Один из них, Роман Насиров, в то время был главой налоговой службы Украины, отправился на курорт Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, где они общались с избранным президентом в кругу его соратников, о чем свидетельствует видео, опубликованное адвокатом Парнаса", - указывает издание.

Сообщается, что проект недвижимости, в который инвестировал Насиров, завершился судебным процессом, в котором Парнас заявил, что застройщик исключил его из следующей операции, и что он должен 250 тысяч долларов только за расходы в январе 2017 года.

Читайте также: "Готов обуть вашего конкурента": обнародованы переписки Луценко и Коломойского с Парнасом

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 января, 2020 понедельник

больше новостей

20 января, 2020 понедельник

19 января, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать