Насиров профинансировал бизнес-проект Парнаса, - СМИ

20 января, 2020, 14:08

Экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров принимал участие в финансировании проекта в сфере недвижимости соратника личного адвоката президента США Льва Парнаса

Об этом пишет The Wall Street Journal .

Как отмечается, Насиров предоставил по просьбе Парнаса заем в 10 млн долларов.

"Флоридский бизнесмен и донор Трампа уделял внимание инвесторам для проекта в сфере недвижимости. Один из них, Роман Насиров, в то время был главой налоговой службы Украины, отправился на курорт Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, где они общались с избранным президентом в кругу его соратников, о чем свидетельствует видео, опубликованное адвокатом Парнаса", - указывает издание.

Сообщается, что проект недвижимости, в который инвестировал Насиров, завершился судебным процессом, в котором Парнас заявил, что застройщик исключил его из следующей операции, и что он должен 250 тысяч долларов только за расходы в январе 2017 года.

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