Народный художественный коллектив "Рассвет" отметил 65-летний юбилей концертом с участием известных выпускников

20 января, 2020, 20:15

19 января, в Большом зале Национальной музыкальной академии Украины имени Чайковского по случаю 65-летнего юбилея состоялся концерт выпускников одного из старейших и самых известных творческих детских коллективов Украины - Киевской детско-юношеской вокально-хореографической студии "Рассвет"

Ансамбль "Рассвет" - это единственный детский коллектив в Украине, где сочетаются вокальное искусство, хореография и живая оркестровая музыка, что дает право ансамблю представлять Украину в одной из секций ЮНЕСКО - CIOFF.

В юбилейном концерте "Рассвета" приняли участие известные выпускники студии, в частности прима Баденского государственного театра (Германия) Ульяна Алексюк, заслуженная артистка Украины, дважды лауреат премии "Киевская пектораль" Екатерина Кистень, артисты балета Национального академического народного хора имени Григория Веревки и многие другие. Всего в концерте участвовали выпускники ансамбля "Рассвет" с 1988 по 2018 гг.

Художественный руководитель ансамбля Галина Гринчук по завершению концерта выразила искренние слова благодарности всем артистам, которые выступали, и публике, которая поразила ее своими эмоциями. "Это была одна семья Если считать руководителей ансамбля родителями, то нет большей радости для нас, чем наши дети - выпускники. Мы гордимся вами - взрослыми и маленькими, такими талантливыми, такими искренними и успешными! Спасибо всем, кто присоединился к празднованию 65- летнего семейного юбилея ансамбля "Рассвет"! ", - отметила художественный руководитель творческого коллектива.

Прима Баденского государственного театра и выпускница студии Ульяна Алексюк, которая на концерте выполняла "Арию Джульетты" из оперы Ш. Гуно "Ромео и Джульетта", поделилась положительным впечатлениями от участия на своем аккаунте Facebook: "Это тот случай, когда в последний момент покупаешь билеты и летишь только на два дня, чтобы отпраздновать юбилей моего родного и дорогого ансамбля "Рассвет". "Рассвет" - это лучшие воспоминания и лучшие времена моего детства. Очень рада, что имею возможность быть со всеми с вами на одной сцене снова. "

Во время концерта выпускница ансамбля Екатерина Кистень поделилась собственными воспоминаниями и впечатлениями от ансамбля "Рассвет". "Рассвет" - это такая возможность побывать в невероятных местах. Хотя ты еще и маленький, но ты выступаешь на стадионе во время Олимпийских игр или выступаешь на одной сцене с известными и знаменитыми исполнителями. "Рассвет" - это возможность путешествовать, поскольку музыка и танец - это "международный язык", который понимают по всему миру. "Рассвет" - это такие волшебные превращения из "подснежника в актрису", - такими эмоциями и словами описала собственный опыт участия в ансамбле Екатерина Кистень.

Всего за годы существования ансамбля более 20 000 выпускников достигли успеха в различных сферах. Но есть среди них и те, кто благодаря "Рассвету" выбрал творческую профессию и среди них немало известных в мире и Украине личностей.