 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНародный художественный коллектив "Рассвет" отметил 65-летний юбилей концертом с участием известных выпускников

Народный художественный коллектив "Рассвет" отметил 65-летний юбилей концертом с участием известных выпускников

19 января, в Большом зале Национальной музыкальной академии Украины имени Чайковского по случаю 65-летнего юбилея состоялся концерт выпускников одного из старейших и самых известных творческих детских коллективов Украины - Киевской детско-юношеской вокально-хореографической студии "Рассвет"

Ансамбль "Рассвет" - это единственный детский коллектив в Украине, где сочетаются вокальное искусство, хореография и живая оркестровая музыка, что дает право ансамблю представлять Украину в одной из секций ЮНЕСКО - CIOFF.

В юбилейном концерте "Рассвета" приняли участие известные выпускники студии, в частности прима Баденского государственного театра (Германия) Ульяна Алексюк, заслуженная артистка Украины, дважды лауреат премии "Киевская пектораль" Екатерина Кистень, артисты балета Национального академического народного хора имени Григория Веревки и многие другие. Всего в концерте участвовали выпускники ансамбля "Рассвет" с 1988 по 2018 гг.

null

Художественный руководитель ансамбля Галина Гринчук по завершению концерта выразила искренние слова благодарности всем артистам, которые выступали, и публике, которая поразила ее своими эмоциями. "Это была одна семья Если считать руководителей ансамбля родителями, то нет большей радости для нас, чем наши дети - выпускники. Мы гордимся вами - взрослыми и маленькими, такими талантливыми, такими искренними и успешными! Спасибо всем, кто присоединился к празднованию 65- летнего семейного юбилея ансамбля "Рассвет"! ", - отметила художественный руководитель творческого коллектива.

Прима Баденского государственного театра и выпускница студии Ульяна Алексюк, которая на концерте выполняла "Арию Джульетты" из оперы Ш. Гуно "Ромео и Джульетта", поделилась положительным впечатлениями от участия на своем аккаунте Facebook: "Это тот случай, когда в последний момент покупаешь билеты и летишь только на два дня, чтобы отпраздновать юбилей моего родного и дорогого ансамбля "Рассвет". "Рассвет" - это лучшие воспоминания и лучшие времена моего детства. Очень рада, что имею возможность быть со всеми с вами на одной сцене снова. "

Во время концерта выпускница ансамбля Екатерина Кистень поделилась собственными воспоминаниями и впечатлениями от ансамбля "Рассвет". "Рассвет" - это такая возможность побывать в невероятных местах. Хотя ты еще и маленький, но ты выступаешь на стадионе во время Олимпийских игр или выступаешь на одной сцене с известными и знаменитыми исполнителями. "Рассвет" - это возможность путешествовать, поскольку музыка и танец - это "международный язык", который понимают по всему миру. "Рассвет" - это такие волшебные превращения из "подснежника в актрису", - такими эмоциями и словами описала собственный опыт участия в ансамбле Екатерина Кистень.

Всего за годы существования ансамбля более 20 000 выпускников достигли успеха в различных сферах. Но есть среди них и те, кто благодаря "Рассвету" выбрал творческую профессию и среди них немало известных в мире и Украине личностей.

null

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 января, 2020 понедельник

больше новостей

20 января, 2020 понедельник

19 января, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать