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Espreso.tvОбществоНацотбор на Евровидение 2020: объявлен список претендентов от Украины

Нацотбор на Евровидение 2020: объявлен список претендентов от Украины


фото: nv.ua
С 8 февраля за право представить Украину на международном песенном конкурсе в Нидерландах будут бороться 16 конкурсантов, среди которых KHAYAT, Jerry Heil, "FO SHO" и "TVORCHI"

Об этом сообщает сайт Евровидения 2020.

"Уже есть полный список артистов, один из которых представит Украину на конкурсе. Среди них несколько известных имен и много молодых артистов", - говорится в сообщении.

 

  1. KRUTЬ - певица и бандуристка Марина Круть, которая начала свой музыкальный путь 15 лет назад.

  2. Fo Sho - афроукраинский хип-хоп проект, созданный в начале 2019 года. Сестры Бетти, Мариам и Сиона Эндале очень гордятся своим уникальным культурным происхождением и демонстрируют его в своих песнях и энергичных живых выступлениях, а их музыка - это симбиоз современных жанров от trap до hip-hop.

  3. [O] - украинская инди-поп группа, обладатели премии "Хит года" по версии KissFM, приз в номинации "Свежая кровь" Jagermeister Music Awards, дважды финалисты APPS Music & SZIGET, участники более 20 музыкальных фестивалей, среди которых Koktebel Jazz Fest, "Белые ночи", Atlas Weekend, Waves Vienna.

  4. Tvorchi - молодые музыканты из Тернополя, которые создают музыку, которую слушает весь мир. Их хит Believe за считанные дни вошел в топ-10 в чартах Google Play в Украине.

  5. Katya Chilly - известная украинская певица, музыкант и композитор, хедлайнер многих музыкальных фестивалей. В творчестве певицы 5 альбомов, трансляции на MTV, BBC, более 40 сольных концертов в Великобритании, более 1000 - в Украине.

  6. KHAYAT - молодой украинский артист и автор песен, выступает в жанре фольктроника. Один из самых ярких полуфиналистов национального отбора на Евровидение-2019, после участия в котором выпустил дебютный альбом KHMIL", который стал синтезом электронной музыки, этнических мелодий и восточных мотивов.

  7. Assol - певица, которая в пять лет смогла покорить украинский шоубизнес, полуфиналистка вокального шоу "Голос страны".

  8. CLOUDLESS - бойзбенд, который получил широкую известность в 2017 году благодаря хиту "Между мирами", ставший саундтреком к сериалу "Школа". Песни группы часто звучат в украинских сериалах и развлекательных шоу.

  9. GARNA - сольный проект украинской певицы Алены Левашевой в коллаборации с музыкальным продюсером Алексеем Хорольским. Алена - автор собственных песен, вокалистка симфонического кроссовер-оркестра Prime Orchestra и каверпроекта Manera.

  10. David Axelrod - украинский певец, музыкант и композитор.

  11. Александр Порядинский - певец и композитор, автор хитов, самый молодой победитель вокального шоу "Х-фактор".

  12. GIO - молодой музыкант, работающий в жанре pop-music. Автор и композитор, участник известных вокальных шоу "Х-фактор" и "Голос Страны", также выступал вместе с оркестром Lords of The Sound.

  13. Jerry Heil - молодая украинская певица, автор и композитор, "Прорыв года" по версии премии Jager Music Awards, "Открытие года" по версии журнала Viva, номинант на музыкальную премию YUNA 2020 в категориях: "Лучшая исполнительница", "Лучшая песня", "Открытие года". Ее "# ОХРАНА_ОТМЕНА" стала хитом, набрав 14 млн просмотров на YouTube и удерживая лидерские позиции в iTunes.

  14. Элина Иващенко - в музыке с 5 лет. Победительница двух популярных вокальных шоу Украины ( "Х-фактор" и "Голос. Дети"), радиоведущая, преподаватель вокала, обладательница Гран-при фестиваля "Черноморские игры-2018».

  15. GO-A - группа, которая в своем творчестве соединила украинский вокал, современные танцевальные биты, африканские барабаны и мощный гитарный драйв. Участники самых известных музыкальных фестивалей ( "Джаз Коктебель", "Страна грез", "Гогольфест" и др.). Неоднократно представляли украинскую музыку в Израиле, Польше, Беларуси.

16. MOONZOO feat. FMF Sure - коллаборация украинской электронной группы MOONZOO, которая работает в стиле Sad Dance ( "танцевальная музыка для тех, кому не весело»), и американского рэпера FMF Sure.
 

Новый судья национального отбора 2020 Виталий Дроздов в украинской музыкальной индустрии давно признан одним из лучших экспертов. Много лет удерживает на лидерской позиции радиостанцию "Хит FM", является членом жюри крупных музыкальных премий Украины и участвует в важных для украинской музыки событиях.

22 января состоится жеребьевка, по результатам которой определится порядок выступлений первого и второго полуфиналов.

"Евровидение-2020" пройдет 12-16 мая во Нидерландах. Страна получила право на проведение события после победы своего представителя Данкана Лоуренса в 2019-м. В прошлом году нашу страну на конкурсе должна была представлять MARUV, которая выиграла национальный отбор. Но из-за громкого сложный конфликт она отказалась от участия. В результате, на конкурс от Украины не поехал никто.

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