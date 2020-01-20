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Espreso.tvОбществоНацбанк изменил подход, согласно которому банки будут рассчитывать стоимость потребительского кредита

Нацбанк изменил подход, согласно которому банки будут рассчитывать стоимость потребительского кредита


фото: НБУ
Национальный банк Украины изменил подход, согласно которому банки будут рассчитывать стоимость потребительского кредита. С 19 января 2020 г. заработали новые требования законодательства по защите прав потребителей финансовых услуг

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

"Отныне в стоимость потребительского кредита в зависимости от его вида и при наличии дополнительных и сопутствующих услуг третьих лиц банки будут включать стоимость страховых и налоговых платежей, сборов на обязательное государственное пенсионное страхование, стоимость услуг нотариусов, платежи за услуги государственных регистраторов, оценщиков и т.д.", - говорится в сообщении.

Как пояснили в НБУ, цель этой нормы - раскрывать информацию о полной стоимости потребительских кредитов, чтобы потребители финансовых услуг понимали все свои расходы на получение и обслуживание таких кредитов.

 

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