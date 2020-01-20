На Закарпатье произошел пожар в школе, эвакуированы 177 детей, - ГСЧС

20 января, 2020, 13:35

Для обеспечения безопасности спасателями и педагогами была проведена эвакуация 20 детей из спортивного зала и еще 157 со школы

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"20 января в 8:39 в Службу спасения Закарпатья поступило сообщение о задымлении на территории общеобразовательной школы №1, которая на ул. Освобождения в городе Свалява. На место немедленно были направлены дежурные отделения 9-й государственной пожарно-спасательной части г. Свалява в составе 3 единиц техники и 16 спасателей", - говорится в сообщении.

Специалисты ГСЧС выяснили, что пожар возник в подсобном помещении спортивного зала на площади 40 кв. м. Для обеспечения безопасности спасателями и педагогами была проведена эвакуация 20 детей из спортивного зала и еще 157 с школы.

В 09:05 пожар локализован и в 09:26 ликвидирован окончательно. Сумма ущерба и причина пожара устанавливаются.

Пострадавших нет.