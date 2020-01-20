На Херсонщине сообщено о подозрении экс-помощнику нардепа, который фигурирует в деле Гандзюк
Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.
"Прокурорами Офиса Генерального прокурора по взаимодействию со следователями органов Службы безопасности Украины 20 января 2020 г. в городе Херсоне и других населенных пунктах области проводится спецоперация с целью прекращения деятельности преступной организации, которая совершала в регионе насилие над лицами и поджоги чужого имущества", - говорится в сообщении.
Прокуроры заявляют, что в ходе операции уведомление о подозрении вручили вероятному руководителю преступной организации, бывшему помощнику народного депутата Украины предыдущих созывов.
"Обвинительный акт по указанному лицу уже находится на рассмотрении Приморского районного суда г.. Одессы договору о признании его виновности в заранее не обещанном укрывательстве нападения на Екатерину Гандзюк", - заявляют в пресс-службе ОГП.
Также сообщается о подозрении другим членам преступной организации.
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