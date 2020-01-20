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Espreso.tvОбществоНа Херсонщине сообщено о подозрении экс-помощнику нардепа, который фигурирует в деле Гандзюк

На Херсонщине сообщено о подозрении экс-помощнику нардепа, который фигурирует в деле Гандзюк


фото: телеканал "Прямий"
20 января Офис Генерального прокурора вместе с СБУ в ходе спецоперации в городе Херсоне и области сообщили о подозрении экс-помощнику народного депутата, который проходит также по делу Гандзюк

Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.

"Прокурорами Офиса Генерального прокурора по взаимодействию со следователями органов Службы безопасности Украины 20 января 2020 г. в городе Херсоне и других населенных пунктах области проводится спецоперация с целью прекращения деятельности преступной организации, которая совершала в регионе насилие над лицами и поджоги чужого имущества", - говорится в сообщении.

Прокуроры заявляют, что в ходе операции уведомление о подозрении вручили вероятному руководителю преступной организации, бывшему помощнику народного депутата Украины предыдущих созывов.

"Обвинительный акт по указанному лицу уже находится на рассмотрении Приморского районного суда г.. Одессы договору о признании его виновности в заранее не обещанном укрывательстве нападения на Екатерину Гандзюк", - заявляют в пресс-службе ОГП.

Также сообщается о подозрении другим членам преступной организации.

 

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