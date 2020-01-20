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Espreso.tvСпортНа Australian Open-2020 впервые появились гендерно-нейтральные туалеты

На Australian Open-2020 впервые появились гендерно-нейтральные туалеты


фото: AFL Media
На центральном стадионе Australian Open-2020 появилось новшество - гендерно-нейтральные туалеты, при этом присутствуют и традиционные туалеты, которые работают в штатном режиме

Об этом сообщает The Age.

На арене "Рода Лэйвера", которая является центральным стадионом Australian Open-2020, открыли два гендерно-нейтральных туалета.

"Туалеты для всех гендеров. Пожалуйста, пользуйтесь туалетами, в которых вам наиболее комфортно. Этими могут пользоваться все, независимо от гендерной идентичности", - написано на табличке у входа.

По информации источника, традиционные женский и мужской туалеты на стадионе также работают.

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