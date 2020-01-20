Минэкономразвития может уменьшить отчисления госкомпаний в бюджет с 90% до 50% от прибыли
20 января, 2020, 14:53
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины предлагает обязать предприятия с государственной долей направить на выплату дивидендов 50% чистой прибыли за 2019, вместо 90%
Об этом сообщается в проекте правительственного постановления на сайте министерства, передает ЭП.
Предлагается также в случае невыплаты дивидендов в 1 июля 2020 г. разрывать контракт с руководителями таких госкомпаний.
Как указано в пояснительной записке к документу, госбюджет на 2020 год предусматривает поступления от уплаты дивидендов госкомпаниями 35,268 млрд грн.
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