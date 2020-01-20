Минэкоэнерго создает новое госпредприятие "Укруголь"
Об этом говорится в приказе главы министерства Алексея Оржеля от 14 января.
В соответствии с приказом, новосозданное предприятие будет находиться в Киеве на проспекте Академика Палладина, 46/2.
Департамента по работе с персоналом Минекоенерго поручили принять "меры по назначению руководителя ГП "Укруголь".
Кроме этого, данные об "Укруголь" должны быть внесены в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований.
Как сообщает издание ExPro со ссылкой на Пресс-служба министерства, основная идея создания "Укруголь" - обеспечение надлежащего прозрачного функционирования рынка угля, защита украинского производителя от влияния неконтролируемого импорта и устойчивого обеспечения потребности отечественных потребителей в дефицитных марках угля.
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