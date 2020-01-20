Минэкоэнерго создает новое госпредприятие "Укруголь"

20 января, 2020, 11:22

Министерство энергетики и защиты окружающей среды участвует в создании нового госпредприятия - "Укруголь"

Об этом говорится в приказе главы министерства Алексея Оржеля от 14 января.

В соответствии с приказом, новосозданное предприятие будет находиться в Киеве на проспекте Академика Палладина, 46/2.

Департамента по работе с персоналом Минекоенерго поручили принять "меры по назначению руководителя ГП "Укруголь".

Кроме этого, данные об "Укруголь" должны быть внесены в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований.

Как сообщает издание ExPro со ссылкой на Пресс-служба министерства, основная идея создания "Укруголь" - обеспечение надлежащего прозрачного функционирования рынка угля, защита украинского производителя от влияния неконтролируемого импорта и устойчивого обеспечения потребности отечественных потребителей в дефицитных марках угля.