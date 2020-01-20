 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМинэкоэнерго создает новое госпредприятие "Укруголь"

Минэкоэнерго создает новое госпредприятие "Укруголь"


фото: rfe
Министерство энергетики и защиты окружающей среды участвует в создании нового госпредприятия - "Укруголь"

Об этом говорится в приказе главы министерства Алексея Оржеля от 14 января.

В соответствии с приказом, новосозданное предприятие будет находиться в Киеве на проспекте Академика Палладина, 46/2.

Департамента по работе с персоналом Минекоенерго поручили принять "меры по назначению руководителя ГП "Укруголь".

Кроме этого, данные об "Укруголь" должны быть внесены в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований.

Как сообщает издание ExPro со ссылкой на Пресс-служба министерства, основная идея создания "Укруголь" - обеспечение надлежащего прозрачного функционирования рынка угля, защита украинского производителя от влияния неконтролируемого импорта и устойчивого обеспечения потребности отечественных потребителей в дефицитных марках угля.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 января, 2020 понедельник

больше новостей

20 января, 2020 понедельник

19 января, 2020 воскресенье

18 января, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать