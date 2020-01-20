Миллиардеры имеют больше денег, чем 60% населения планеты вместе, - Oxfam
Об этом свидетельствует доклад благотворительной организации Oxfam.
В докладе со ссылкой на Credit Suisse Research Institute указано, что 1% самых богатых в мире людей обладает состояниями, которое более чем вдвое превышает доходы 6,9 млрд людей.
"Разрыв между богатыми и бедными нельзя ликвидировать без целенаправленной политики борьбы с неравенством, а ее поддерживают слишком мало государств", - сказал глава Oxfam India Амитабх Бехар.
Oxfam отмечает, что количество миллиардеров удвоилось за прошедшее десятилетие.
В докладе также ставится вопрос гендерного неравенства. Так, авторы доклада отмечают, что 22 самых богатых в мире мужчин обладают большим капиталом, чем все женщины в Африке.
"Женщины и девушки среди тех, чье положение в условиях сегодняшней экономической системы является наименее благоприятным", - сказал Бехар.
Oxfam отмечает, что приведенные в докладе данные основываются на исследованиях Credit Suisse Research Institute о благосостоянии людей в мире, а также рейтинге самых богатых людей мира по версии Forbes.
Общее количество людей, живущих на Земле, по данным ООН, в мае 2019 года достигло 7,7 млрд человек.
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