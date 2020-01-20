Миллиардеры имеют больше денег, чем 60% населения планеты вместе, - Oxfam

20 января, 2020, 15:22

Состояние 2,153 тысяч миллиардеров мира в 2019 году было больше, чем в 4,6 млрд людей, или 60% населения Земли

Об этом свидетельствует доклад благотворительной организации Oxfam.

В докладе со ссылкой на Credit Suisse Research Institute указано, что 1% самых богатых в мире людей обладает состояниями, которое более чем вдвое превышает доходы 6,9 млрд людей.

"Разрыв между богатыми и бедными нельзя ликвидировать без целенаправленной политики борьбы с неравенством, а ее поддерживают слишком мало государств", - сказал глава Oxfam India Амитабх Бехар.

Oxfam отмечает, что количество миллиардеров удвоилось за прошедшее десятилетие.

В докладе также ставится вопрос гендерного неравенства. Так, авторы доклада отмечают, что 22 самых богатых в мире мужчин обладают большим капиталом, чем все женщины в Африке.

"Женщины и девушки среди тех, чье положение в условиях сегодняшней экономической системы является наименее благоприятным", - сказал Бехар.

Oxfam отмечает, что приведенные в докладе данные основываются на исследованиях Credit Suisse Research Institute о благосостоянии людей в мире, а также рейтинге самых богатых людей мира по версии Forbes.

Общее количество людей, живущих на Земле, по данным ООН, в мае 2019 года достигло 7,7 млрд человек.