Мы ожидаем комментарий Британии, - МИД о трезубце в антитеррористическом пособии
Об этом говорится в комментарии МИД Украины.
В МИД отметили, что государственный герб Украины берет свое начало с Киевской Руси и является одним из символов единства украинцев. Он широко используется государственными органами власти и общественностью.
"Любое связывание Государственного герба Украины с экстремизмом оскорбляет чувства миллионов людей в Украине и за ее пределами", - добавили в ведомстве.
Напомним, что 17 января влиятельная лондонская газета The Guardian обнародовала перечень экстремистской символики, составленный контртеррористической полицией Соединенного Королевства. Среди примеров "праворадикальных символов" можно найти татуировку в виде украинского трезубца, а среди перечня группировок "белых шовинистов" - шеврон украинского добровольческого батальона "Азов".
- Посольство Украины в Великобритании требует от королевской контртеррористической полиции изъять украинский государственный герб из перечня экстремистской символики.
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