Мы ожидаем комментарий Британии, - МИД о трезубце в антитеррористическом пособии

Об этом говорится в комментарии МИД Украины.

"В МИД Украины приняли во внимание сообщения средств массовой информации Великобритании, к "Руководству по противодействию экстремизму", распространенному британскими правоохранительными органами, был включен Украинский Государственный герб - Тризуб ... Сейчас мы ожидаем официальный комментарий британского Форин Офиса и полиции. Выходим из того, что он будет обнародован в ближайшее время. В случае подтверждения упомянутого факта, требуем исключить украинскую государственную символику из пособия ", - говорится в сообщении.

В МИД отметили, что государственный герб Украины берет свое начало с Киевской Руси и является одним из символов единства украинцев. Он широко используется государственными органами власти и общественностью.

"Любое связывание Государственного герба Украины с экстремизмом оскорбляет чувства миллионов людей в Украине и за ее пределами", - добавили в ведомстве.

Напомним, что 17 января влиятельная лондонская газета The Guardian обнародовала перечень экстремистской символики, составленный контртеррористической полицией Соединенного Королевства. Среди примеров "праворадикальных символов" можно найти татуировку в виде украинского трезубца, а среди перечня группировок "белых шовинистов" - шеврон украинского добровольческого батальона "Азов".