В частности, в рамках подписанного меморандума стороны планируют обмениваться опытом и проводить совместные мероприятия для развития железнодорожного сообщения Китай - Украина и поиска инвесторов. По словам главы правления, АО "Укрзализныця" продолжает развивать транзитный потенциал Украины, в частности благодаря транзитным железнодорожным маршрутам из Китая.

"В начале этого года нашей территорией прошел первый контейнерный поезд Китай - Польша, до этого уже были поезда в Словакию, Венгрию и Германию. Вместе с CRCC мы планируем определить возможные инфраструктурные узкие города, которые на маршруте Китай - ЕС и разработать план мероприятий по их устранения. Это позволит сделать упомянутый маршрут более быстрым и привлекательным для клиентов", - отметил Кравцов.

Напомним, что Укрзализныця в октябре прошлого года подтвердила заинтересованность в приобретении локомотивов в китайской CRRC Corporation Limited - крупнейшего в мире производителя железнодорожного транспорта.

Справка

China Railway Construction Corp. Ltd - китайская государственная строительная компания, которая в 2014 году была второй в мире строительной и проектной компанией по размеру выручки. Деятельность компании осуществляется по ряду направлений, в частности строительство инфраструктуры, железных дорог, магистралей, метро и проектов с соответствующей недвижимостью. Компания имеет опыт реализации проектов как в Китайской Народной Республике, так и за рубежом: в Азии, на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Центральной Америке, Европе и тому подобное.