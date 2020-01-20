Китай вводит запрет на одноразовый пластик
Об этом сообщает Bloomberg .
"Ведущий специалист по экономическому планированию Китая заявил, что в ближайшие пять лет страна уменьшит производство и использование пластика, что поможет сократить одно из крупнейших в мире источников загрязнения", - говорится в сообщении.
Согласно плану, опубликованному Национальной комиссией по развитию и реформам, к концу этого года нераскладные пластиковые пакеты будут запрещены в супермаркетах и ТЦ в крупных городах Китая, а также в службах доставки продовольствия.
Китай значительно сократит использование одноразового пластика в электронной торговле, экспресс-доставках и еде на вынос до 2022 года, одновременно продвигая альтернативные материалы.
Китай также планирует создать систему производства, распределения, потребления, переработки и утилизации пластмассовых изделий до 2025 года.
Как отмечает издание, использование пластика в Китае возросло, поскольку онлайн-покупки и приложения для доставки еды стали частью повседневной жизни в стране, даже в сельской местности.
Напомним, 1 января 25 тыс магазинов Таиланда отказались от пластиковых пакетов .
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