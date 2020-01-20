 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКитай вводит запрет на одноразовый пластик

Китай вводит запрет на одноразовый пластик


фото: photoxpress
В ближайшие пять лет Китай намерен уменьшить производство и использование пластика в целях борьбы с загрязнениями

Об этом сообщает Bloomberg .

"Ведущий специалист по экономическому планированию Китая заявил, что в ближайшие пять лет страна уменьшит производство и использование пластика, что поможет сократить одно из крупнейших в мире источников загрязнения", - говорится в сообщении.

Согласно плану, опубликованному Национальной комиссией по развитию и реформам, к концу этого года нераскладные пластиковые пакеты будут запрещены в супермаркетах и ТЦ в крупных городах Китая, а также в службах доставки продовольствия.

Китай значительно сократит использование одноразового пластика в электронной торговле, экспресс-доставках и еде на вынос до 2022 года, одновременно продвигая альтернативные материалы.

Китай также планирует создать систему производства, распределения, потребления, переработки и утилизации пластмассовых изделий до 2025 года.

Как отмечает издание, использование пластика в Китае возросло, поскольку онлайн-покупки и приложения для доставки еды стали частью повседневной жизни в стране, даже в сельской местности.

Напомним, 1 января 25 тыс магазинов Таиланда отказались от пластиковых пакетов .

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 января, 2020 понедельник

больше новостей

20 января, 2020 понедельник

19 января, 2020 воскресенье

18 января, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать