Коболев рассказал, благодаря чему Украина перестала покупать газ в России

20 января, 2020, 14:09

В 2014 году "Газпром" отказался продолжать цену, которая была прописана

В марта 2014 г. правительство поставило "Нафтогазу" задачу добиться от "Газпрома" справедливой цены на газ, поскольку на тот момент действовала кабальная норма предыдущего режима "бери или плати". Надеясь на тогдашнюю слабость Украины, "Газпром" отверг справедливые требования и выдвинул неприемлемые претензии, об этом напомнил председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев, пишет "Сегодня".

"В 2014 году "Газпром" отказался продлевать цену, которая была прописана до этого - на первый квартал 2014 года. Была выставлена крайне высокая, нерыночная, завышенная цена, близкая к 500 долларам, в рамках контракта от января 2009 года, и мы для себя приняли решение, что по такой цене Украина покупать газ не будет. Импортные поставки из Европы были дешевле ", - отметил он.

По словам Коболева, это было сознательное и продуманное решение, которое проговаривалось правительством того времени Арсения Яценюка.

"И тогда Украина сказала, что по цене, которая не рыночная, мы не покупаем. Параллельно с этим мы занялись вопросом поставки газа из Европы. После долгих переговоров со словацкой стороной был открыт так называемый словацкий реверс. Благодаря этому Украина получила альтернативу", - заявил он.

По словам Коболева, дальше была серия длинных переговоров в трехстороннем формате, в двустороннем формате. Параллельно с этим украинская сторона максимизирует отбор.

"Мы импортировали и создали существенный запас газа, который и стал предметом переговоров так называемого "зимнего пакета". В рамках "зимнего пакета" было достигнуто частичного урегулирования, он был подписан в ноябре 2014 года, и тогда был последний раз, когда украинская сторона, в рамках этой договоренности, закупила минимально согласованную порцию российского газа и оплатила ее. После ноября 2014 украинская сторона газ не покупала и не покупает до сих пор", - резюмировал Коболев.