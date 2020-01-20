Коболев обсуждает с наблюдательным советом "Нафтогаза" продление контракта
20 января, 2020, 19:21
Он отметил, что действующий контракт заканчивается в конце марта 2020 года.
Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев обсуждает с наблюдательным советом компании вопрос продления его контракта, который заканчивается в конце марта 2020 года
Об этом Коболев сообщил в эфире одного из телеканалов, сообщает УНИАН.
"Данное решение (о продлении контракта) находится в рамках полномочий наблюдательного совета. С наблюдательным советом у меня сейчас идет дискуссия о том, каким образом, на каких условиях этот контракт может быть продлен", - сказал Коболев.
Он отметил, что действующий контракт заканчивается в конце марта 2020 года.
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