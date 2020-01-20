Гончарук поручил в 2020 году приватизировать более 300 запланированных объектов

20 января, 2020, 19:54

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о планах по "малой" приватизации

Об этом он написал в Telegram.

"К Новому году мы подготовили фундамент для запуска "малой приватизации", а уже в этом месяце мы объявили 87 прозрачных аукционов", - сообщил Гончарук.

Премьер поручил главе Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко в 2020 году провести прозрачную приватизацию более 300 объектов, которые в плане на этот год.

"Десятилетиями большинство госпредприятий были убыточными для государства, но достаточно прибыльными для олигархов, которые через "своих" людей на должностях зарабатывали миллионы. Эти схемы мы ликвидируем. Убыточные предприятия будут приватизированы. При этом все стратегические предприятия останутся в собственности государства", - написал премьер.

За последний квартал 2019-го года на продажу через э-аукционы выставлено больше объектов, чем за три предыдущих квартала 2019-го года. В целом в 2019 году получено доходов от приватизации вдвое больше, чем за весь 2018-й год.

В первом квартале Фонд госимущества планирует объявить более 200 аукционов по новым качеством раскрытия информации.

"Фонд госимущества запустил виртуальную комнату данных. Это пилотный проект, где все документы предприятия будут доступны в электронном формате для всех желающих. Инвестор будет знать не только название предприятия, а и текущее состояние дел", - подытожил Гончарук.