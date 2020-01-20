Глава ОБСЕ выступил за усиление миссии на Донбассе
Об этом сообщает Офис президента.
Президент подчеркнул, что важным фактором для Украины является вопрос отношений с ОБСЕ в контексте председательства Албании в этой организации.
"Очень важно - это работа ОБСЕ в формате 24/7 на всей территории Донбасса, включая наблюдение на российско-украинской границе. И крайне необходимо, чтобы там были созданы условия для безопасности наблюдателей. Это важная гуманитарная миссия", - подчеркнул Зеленский.
Он отметил, что на встрече в нормандском формате в Париже 9 декабря 2019 года стороны договорились о нескольких позициях по ОБСЕ, которые помогут в достижении мира на Донбассе.
Стороны обсудили вопросы расширения мандата миссии ОБСЕ в Украине.
Речь идет о круглосуточной работе Специальной мониторинговой миссии, зеркальное увеличение количества наблюдателей на контролируемой Украиной территории и на оккупированной, а также о доступе ОБСЕ на участки, где не произошло разведения сил.
Эди Рама согласился, что такой формат поможет получать более достоверные данные наблюдения, а также отметил, что Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ следует усилить.
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