Глава ОБСЕ выступил за усиление миссии на Донбассе

20 января, 2020, 15:59

Об этом сообщает Офис президента.

Президент подчеркнул, что важным фактором для Украины является вопрос отношений с ОБСЕ в контексте председательства Албании в этой организации.

"Очень важно - это работа ОБСЕ в формате 24/7 на всей территории Донбасса, включая наблюдение на российско-украинской границе. И крайне необходимо, чтобы там были созданы условия для безопасности наблюдателей. Это важная гуманитарная миссия", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что на встрече в нормандском формате в Париже 9 декабря 2019 года стороны договорились о нескольких позициях по ОБСЕ, которые помогут в достижении мира на Донбассе.

Стороны обсудили вопросы расширения мандата миссии ОБСЕ в Украине.

Речь идет о круглосуточной работе Специальной мониторинговой миссии, зеркальное увеличение количества наблюдателей на контролируемой Украиной территории и на оккупированной, а также о доступе ОБСЕ на участки, где не произошло разведения сил.

Эди Рама согласился, что такой формат поможет получать более достоверные данные наблюдения, а также отметил, что Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ следует усилить.