 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоГлава ОБСЕ выступил за усиление миссии на Донбассе

Глава ОБСЕ выступил за усиление миссии на Донбассе


фото: Офіс президента
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром, министром европейских и иностранных дел Республики Албания, действующим главой ОБСЕ Эдди Рамой

Об этом сообщает Офис президента.

Президент подчеркнул, что важным фактором для Украины является вопрос отношений с ОБСЕ в контексте председательства Албании в этой организации.

"Очень важно - это работа ОБСЕ в формате 24/7 на всей территории Донбасса, включая наблюдение на российско-украинской границе. И крайне необходимо, чтобы там были созданы условия для безопасности наблюдателей. Это важная гуманитарная миссия", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что на встрече в нормандском формате в Париже 9 декабря 2019 года стороны договорились о нескольких позициях по ОБСЕ, которые помогут в достижении мира на Донбассе.

Стороны обсудили вопросы расширения мандата миссии ОБСЕ в Украине.

Речь идет о круглосуточной работе Специальной мониторинговой миссии, зеркальное увеличение количества наблюдателей на контролируемой Украиной территории и на оккупированной, а также о доступе ОБСЕ на участки, где не произошло разведения сил.

Эди Рама согласился, что такой формат поможет получать более достоверные данные наблюдения, а также отметил, что Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ следует усилить.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 января, 2020 понедельник

больше новостей

20 января, 2020 понедельник

19 января, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать