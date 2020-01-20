Это история нашей страны: скандальный футболист Сикорский признался, что он в восторге от Санкт-Петербурга
20 января, 2020, 17:56
Бывший нападающий "Агробизнеса" Игорь Сикорский рассказал, что был в восторге от российского Санкт-Петербурга и не переживает, что с ним расторгли контракт
Об этом сообщают российские СМИ.
"Возможно, не нужно было выкладывать фотографии. Просто съездить и все. Но когда я попал к Зимнему дворцу, у меня был просто культурный шок. Все, что делал - без задней мысли. Никого не хотел разозлить или еще что-то. Это история нашей страны, понимаете? Это же не только вашей страны история - это история всего нашего народа ", - сказал нападающий.
Также Игорь Сикорский ответил, трудно ли ему будет найти новую команду в Украине.
"Вы думаете, если меня выгнали из "Агробизнеса", то другие команды не возьмут? Я же был не последний нападающий в клубе. У меня зимой были очень хорошие предложения", - сказал футболист.
- 20 января сообщалось, что нападающий Игорь Сикорский, которому "Агробизнес" разорвал контракт из-за отдыха в России, может перейти в "Черноморец" .
- 17 января "Агробизнес" с Волочиска разорвал контракт с игроком Игорем Сикорским, который накануне публиковал фото с отдыха в российском Санкт-Петербурге.
Читайте также
-
19 января, 2020 Зарплаты топ-чиновников и конец эпохи бедности
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-
-
Читайте также
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-