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Espreso.tvСпортЭто история нашей страны: скандальный футболист Сикорский признался, что он в восторге от Санкт-Петербурга

Это история нашей страны: скандальный футболист Сикорский признался, что он в восторге от Санкт-Петербурга


фото: instagram
Бывший нападающий "Агробизнеса" Игорь Сикорский рассказал, что был в восторге от российского Санкт-Петербурга и не переживает, что с ним расторгли контракт

Об этом сообщают российские СМИ.

"Возможно, не нужно было выкладывать фотографии. Просто съездить и все. Но когда я попал к Зимнему дворцу, у меня был просто культурный шок. Все, что делал - без задней мысли. Никого не хотел разозлить или еще что-то. Это история нашей страны, понимаете? Это же не только вашей страны история - это история всего нашего народа ", - сказал нападающий.

Также Игорь Сикорский ответил, трудно ли ему будет найти новую команду в Украине.

"Вы думаете, если меня выгнали из "Агробизнеса", то другие команды не возьмут? Я же был не последний нападающий в клубе. У меня зимой были очень хорошие предложения", - сказал футболист.

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