Для водителей в Украине запустили новую онлайн-услугу

20 января, 2020, 14:30

Главный сервисный центр Министерства внутренних дел сообщает, что для водителей в Украине запустили новую бесплатную услугу онлайн

Об этом сообщает пресс служба ведомства.

Указано, что в Электронном кабинете водителя появилась новая бесплатная услуга "Управление надлежащим пользователем". Онлайн-сервис доступен на сайте e-driver.hsc.gov.ua и на правительственном портале kmu.gov.ua в разделе "Электронные услуги".

Надлежащий пользователь - это лицо, которое на законных основаниях пользуется транспортным средством, которое ему не принадлежит.

Указано, что заказчиком услуги может быть физическое или юридическое лицо, желающее стать надлежащим пользователем. Для этого необходимо авторизоваться в Электронном кабинете водителя с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП, ранее ЭЦП), BankID или MobileID; выбрать из перечня услугу "Управление надлежащим пользователем"; ввести VIN-код автомобиля, для которого лицо хочет стать надлежащим пользователем. Система выдаст деперсонифицированную информацию об автомобиле, не о его владельце.

Отмечается, что затем необходимо выбрать основание для надлежащего пользования, ввести e-mail и телефон владельца авто. Также необходимо проверить свои данные и при необходимости прикрепить скан-копии доверенности или договора, что является основанием для надлежащего пользования, а затем подписать созданную заявку с помощью квалифицированной электронной подписи.

"После чего владелец получает письмо со ссылкой на онлайн-заявление. Для успешного завершения процедуры владелец авто должен перейти по ссылке и дать согласие на это назначение. Если основанием для назначения является лишь договоренность, владелец автомобиля должен подписать заявление с помощью КЭПУ. После чего лицо, которое заказало услугу надлежащего пользователя, может видеть статус подтверждения заявки в электронном Кабинете водителя. Полный цикл предоставления услуги онлайн забирает один рабочий день", - информируют в МВД.

Сообщается, что услуга является бесплатной, а на одно транспортное средство может быть назначено не более одного надлежащего пользователя. Удаление назначенного надлежащего пользователя возможно владельцем ТС - по поданному заявлению или автоматически, в случае окончания срока, на который был назначен надлежащий пользователь.