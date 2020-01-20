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Espreso.tvОбществоДень в зоне ООС: 7 обстрелов со стороны оккупантов

День в зоне ООС: 7 обстрелов со стороны оккупантов


фото: pressjfo.news
В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия.

Два враждебных обстрела по нашим позициям открывались в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: вблизи населенного пункта Павлополь - из ручного противотанкового гранатомета; рядом с Марьинкой - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Пять вражеских обстрелов было зафиксировано в районе оперативно-тактической группировки "Север", а именно:
вблизи Майского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; рядом с Луганским - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; три раза недалеко от населенного пункта Орехово - с 120-мм минометов противник выпустил 17 мин и гранатометов различных систем.

Сегодня, 20 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

На участке разведения №1 ситуация остается стабильной. Режим тишины соблюдается. Перевозки населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" осуществляется автобусом и двумя электромобилями. Перевезено более 4000 пассажиров. Представители ГСЧС Украины ежедневно, с обеих сторон дороги, проводят обследование местности на наличие взрывоопасных предметов. Сотрудники Международного комитета Красного Креста, в случае необходимости, оказывают людям медицинскую помощь.
На участках разведения №2 и №3 обстановка стабильная. Продолжаются мероприятия по соблюдению режима тишины.

 

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