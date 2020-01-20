20 января, 2020, 20:34

В Укрзализныце сообщили, что четверо пассажиров избили проводника поезда Киев - Ивано-Франковск из-за замечания прекратить курить в тамбуре

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

"Ночью 20 января проводнике поезда №43 Киев - Ивано-Франковск нанесли телесные повреждения четверо пассажиров. Они курили в тамбуре вагона, поэтому проводник сделал им по этому поводу замечание. В результате 50-летний железнодорожник получил ушибы лица. Начальник поезда по радиосвязи вызвал полицию на станцию Львов. Правоохранители задержали хулиганов", - говорится в сообщении.

В Укрзализныце заявили, что в настоящее время ведут переговоры с Нацполицией о возможном сотрудничестве по обеспечению сопровождения части пассажирских поездов в пути следования.