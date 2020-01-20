 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЧетверо пассажиров избили проводника поезда Киев-Ивано-Франковск

Четверо пассажиров избили проводника поезда Киев-Ивано-Франковск

В Укрзализныце сообщили, что четверо пассажиров избили проводника поезда Киев - Ивано-Франковск из-за замечания прекратить курить в тамбуре

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

"Ночью 20 января проводнике поезда №43 Киев - Ивано-Франковск нанесли телесные повреждения четверо пассажиров. Они курили в тамбуре вагона, поэтому проводник сделал им по этому поводу замечание. В результате 50-летний железнодорожник получил ушибы лица. Начальник поезда по радиосвязи вызвал полицию на станцию Львов. Правоохранители задержали хулиганов", - говорится в сообщении.

В Укрзализныце заявили, что в настоящее время ведут переговоры с Нацполицией о возможном сотрудничестве по обеспечению сопровождения части пассажирских поездов в пути следования.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 января, 2020 понедельник

больше новостей

20 января, 2020 понедельник

19 января, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать