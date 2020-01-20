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Espreso.tvОбществоЦелая палитра скандалов, - Кошель о второй сессии Рады

Целая палитра скандалов, - Кошель о второй сессии Рады


фото: fb
Вторая сессия Верховной Рады девятого созыва была "чрезвычайно скандальной"

Об этом заявил глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, передает Радио Свобода .

"Мы получили целую палитру скандалов от переписывания - к фактам из биографии отдельных народных депутатов", - сказал Кошель.

Он добавил, что, по данным возглавляемой им организации, чаще всего принятые во время последней сессии Совета законы поддерживали депутаты "Слуги народа", "Голоса" и группы "Доверие". В среднем за законы голосовали 299 народных депутатов.

"Более низкие показатели поддержки принятых законов в "Европейской солидарности" - 49%, группы "За будущее" - 48%, ВО "Батькивщина" - 39%. Почти не поддерживали принятые законы депутаты "Оппозиционной платформы -" За жизнь ", - говорится в исследовании КИУ.

КИУ также оценил работу лидеров фракций Рады во время сессии. Приняли во внимание такие показатели работы, как участие в пленарных заседаниях, в голосованиях, посещение заседаний комитета и успешность законодательной работы.

"Среди семи лидеров фракций высокие показатели по посещения заседаний Совета и участия в голосованиях в Ирины Геращенко (ЕС), у Артура Герасимова (ЕС) - самые высокие показатели посещения заседаний Комитета Давид Арахамия (СН) имеет самые высокие показатели производительности законодательной работы (подано 30 законопроектов, из которых принято 8) ", - добавили в КИУ.

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