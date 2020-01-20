Братья Дубневичи переписали две свои ТЭЦ на сыновей
Об этом сообщает Zaxid.Net .
Согласно данным аналитической системы YouControl, изменения в Единый реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей внесли 16 января 2020 года. Учредителями ООО "Энергия-Новый Раздел" есть две компании - ООО "Агропромышленное предприятие" Львовское "(90,05% доля в уставном капитале) и городское государственное коммунальное предприятие" Роздилтеплокомуненерго".
Ранее владельцами "Львовского" и конечными бенефициарами "Энергии-Новый Раздел" были народный депутат восьмого созыва Богдан Дубневич и его родной брат, народный депутат девятого созыва Ярослав Дубневич. Сейчас фактическими владельцами ООО стали сын Богдана Дубневича - Павел и Ярослава Дубневича - Юрий.
Кроме того, в конце декабря 2019 года аналогичные изменения произошли с ООО "Энергия-Новояворовск". Это общество с ограниченной ответственностью обладает ТЭЦ в Новояворовску и также фигурирует в деле о хищении газа. Вместо братьев Дубневичей конечными владельцами юрлица стали их сыновья.
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