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Espreso.tvОбществоБратья Дубневичи переписали две свои ТЭЦ на сыновей

Братья Дубневичи переписали две свои ТЭЦ на сыновей

Братья Дубневичи переписали ООО "Энергия-Новый Раздел", которое является владельцем теплоэлектроцентрали в городе Новый Раздол на Львовщине, на своих сыновей, в конце декабря 2019 года аналогичные изменения произошли с ООО "Энергия-Новояворовск"

Об этом сообщает Zaxid.Net .

Согласно данным аналитической системы YouControl, изменения в Единый реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей внесли 16 января 2020 года. Учредителями ООО "Энергия-Новый Раздел" есть две компании - ООО "Агропромышленное предприятие" Львовское "(90,05% доля в уставном капитале) и городское государственное коммунальное предприятие" Роздилтеплокомуненерго".

Ранее владельцами "Львовского" и конечными бенефициарами "Энергии-Новый Раздел" были народный депутат восьмого созыва Богдан Дубневич и его родной брат, народный депутат девятого созыва Ярослав Дубневич. Сейчас фактическими владельцами ООО стали сын Богдана Дубневича - Павел и Ярослава Дубневича - Юрий.

Кроме того, в конце декабря 2019 года аналогичные изменения произошли с ООО "Энергия-Новояворовск". Это общество с ограниченной ответственностью обладает ТЭЦ в Новояворовску и также фигурирует в деле о хищении газа. Вместо братьев Дубневичей конечными владельцами юрлица стали их сыновья.

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