Американские войска заблокировали россиян, которые направлялись к нефтяному месторождению в Сирии

20 января, 2020, 10:38

Американские военные остановили российских солдат, которые направлялись к нефтяному месторождению Румейлан в Сирии

Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на источники.

По данным агентства, инцидент произошел в субботу, 18 января, на территории, подконтрольной курдским военным формированиям (американские союзники в регионе). Солдаты США попросили российских военных вернуться в район Амуда, который, как и нефтяное месторождение, находится на северо-западе провинции Эль-Хасака.

В результате российские военные вернулись назад, потому что американские солдаты заблокировали им путь. Агентство отмечает, что в районе Румейлан располагается авиабаза США.

Агентство также сообщает, что аналогичный инцидент произошел 16 января, когда россиянам не дали пройти курды.

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