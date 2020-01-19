Зеленский провел в Омане сложные тайные переговоры с российскими чиновниками - профессор Соловей
Об этом он рассказал в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским, которая 18 января 2020 вышла в эфире телевизионного канала Еспресо.TV .
Как отметил гость студии, речь идет именно о кремлевских чиновниках, а не об уполномоченных ими или кем-то другим частных лицах.
"Я не думаю, я знаю, что в Омане были встречи президента Зеленского с высокопоставленными российскими чиновниками. Эти встречи были. Они были", - сообщил Соловей.
По его словам, обсуждался "комплекс вопросов", связанный с необходимым Москве отказом Киева от самостоятельной внешней политики и всем того, что уже ранее обсуждалось по Донбассу.
"Другое дело, что реакция Зелинского российским представителям не понравилась. Они (источники собеседника Еспресо.ТV, - ред.) сказали, что он был вежлив, но, в общем, неуступчив", - добавил Соловей.
В связи с этим, по словам политолога, в ближайшее время Россия "сделает очень серьезные шаги для того чтобы стимулировать президента Зеленского к полному и окончательному подписанию всех соглашений".
На уточняющий вопрос телеведущего о том, идет ли речь в данном случае о внесении изменений в украинскую Конституцию, Соловей ответил утвердительно:
"Да".
"Не только с помощью пряника - обещаний преференций, но и с помощью кнута тоже будет (Россия, - ред.) действовать. Я не знаю какого, но я бы ничего не исключал", - отметил аналитик.
"Все должно начаться и даже закончиться до 9 мая. 9 мая Владимир Владимирович хочет принять в Москве на Красной площади парад Победы. Своей победы. При участии европейских лидеров", - подытожил Соловей.
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