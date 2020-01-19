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Espreso.tvОбществоЗеленский, Гончарук и Разумков прибыли на церемонию памяти жертв авиакатастрофы в Иране

Зеленский, Гончарук и Разумков прибыли на церемонию памяти жертв авиакатастрофы в Иране


фото: ukrinform.ua
Президент Украины Владимир Зеленский , премьер-министр Алексей Гончарук и глава Верховной Рады Дмитрий Разумков прибыли в аэропорт "Борисполь" на церемонию памяти жертв авиакатастрофы в Иране

Об этом сообщает Укринформ .

Зеленский, Гончарук и Разумков прибыли в международный аэропорт "Борисполь", где началась церемония памяти украинских пассажиров и членов экипажа самолета авиакомпании МАУ, погибших в результате авиакатастрофы в Иране.

На церемонии присутствовали родственники погибших, члены правительства. Здесь дежурят представители медицинских служб, Государственной службы чрезвычайных ситуаций, бойцы Нацгвардии, работники полиции.

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