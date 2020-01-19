Зеленский, Гончарук и Разумков прибыли на церемонию памяти жертв авиакатастрофы в Иране
19 января, 2020, 11:35
Президент Украины Владимир Зеленский , премьер-министр Алексей Гончарук и глава Верховной Рады Дмитрий Разумков прибыли в аэропорт "Борисполь" на церемонию памяти жертв авиакатастрофы в Иране
Об этом сообщает Укринформ .
Зеленский, Гончарук и Разумков прибыли в международный аэропорт "Борисполь", где началась церемония памяти украинских пассажиров и членов экипажа самолета авиакомпании МАУ, погибших в результате авиакатастрофы в Иране.
На церемонии присутствовали родственники погибших, члены правительства. Здесь дежурят представители медицинских служб, Государственной службы чрезвычайных ситуаций, бойцы Нацгвардии, работники полиции.
- 19 января в аэропорт "Борисполь" прибыл борт с телами 11 погибших в авиакатастрофе в Иране граждан Украины.
- В аэропорту "Борисполь" началась церемония памяти жертв авиакатастрофы в Иране.
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