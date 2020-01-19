Зеленский, Гончарук и Разумков прибыли на церемонию памяти жертв авиакатастрофы в Иране

19 января, 2020, 11:35

Об этом сообщает Укринформ .

Зеленский, Гончарук и Разумков прибыли в международный аэропорт "Борисполь", где началась церемония памяти украинских пассажиров и членов экипажа самолета авиакомпании МАУ, погибших в результате авиакатастрофы в Иране.

На церемонии присутствовали родственники погибших, члены правительства. Здесь дежурят представители медицинских служб, Государственной службы чрезвычайных ситуаций, бойцы Нацгвардии, работники полиции.