Во Львове BMW протаранил остановку. "Скорая" забрала травмированную девушку

19 января, 2020, 19:58

Сегодня, 19 января 2020 года, автомобиль въехал в остановку общественного транспорта во Львове

Подробности со ссылкой на Zaxid.net рассказывает Еспресо.TV.

Как сообщается, на улице Кулиша автомобиль BMW въехал в остановку общественного транспорта возле ТРЦ Forum Lviv.

Инцидент произошел в 18:25. На остановке в то время находились больше 10 человек. Авто внезапно выехало на тротуар и влетело в остановку, поскольку водитель BMW не справился с управлением.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Предварительно установлено, что одна женщина получила телесные повреждения, ее госпитализировали.

"В результате столкновения, автомобиль вдавил в остановку девушку, у нее подозрение на перелом таза. Полиция и медики на месте, водитель предварительно трезвый", - уточняет Варта-1 .