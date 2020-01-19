Во Львове BMW протаранил остановку. "Скорая" забрала травмированную девушку
Подробности со ссылкой на Zaxid.net рассказывает Еспресо.TV.
Как сообщается, на улице Кулиша автомобиль BMW въехал в остановку общественного транспорта возле ТРЦ Forum Lviv.
Инцидент произошел в 18:25. На остановке в то время находились больше 10 человек. Авто внезапно выехало на тротуар и влетело в остановку, поскольку водитель BMW не справился с управлением.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
Предварительно установлено, что одна женщина получила телесные повреждения, ее госпитализировали.
"В результате столкновения, автомобиль вдавил в остановку девушку, у нее подозрение на перелом таза. Полиция и медики на месте, водитель предварительно трезвый", - уточняет Варта-1 .
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