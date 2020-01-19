В США уволили советника Трампа по вопросам России - Bloomberg

19 января, 2020, 07:55

Советника президента США Дональда Трампа по вопросам России Эндрю Пика отправили в отставку

Об этом со ссылкой на Bloomberg сообщает РБК-Украина.

Советник президента США Дональда Трампа по России Эндрю Пик оставил свой пост через три месяца после того, как начал свою работу.

Источники агентства отмечают, что Пика отстранили от должности в пятницу, 17 января, после начатого против него расследования. Советника Трампа выдворили из Белого дома.

Пик должен был сопровождать Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе в Швейцарии на следующей неделе.

Комментировать ситуацию официально и Белый дом, и сам Эндрю Пик отказались.