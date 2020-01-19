В составе Союзного государства, кроме России и Беларуси, Путин также видит Украину и Казахстан - профессор Соловей

19 января, 2020, 19:17

Кремль взял курс на втягивание Украины в "интеграционные" процессы на основе уже существующей модели Союзного государства России и Беларуси. Именно это будет предусмотрено конституционными изменениями, провозглашенными неизменным руководителем РФ во время его недавнего обращения к Совету Федерации

Об этом уволенный за нелояльность из Московского государственного института международных отношений профессор Валерий Соловей рассказал в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским, которая 18 декабря 2020 года вышла в эфире телевизионного канала Еспресо.TV.

"Речь идет о создани Госсовета Союзного государства. Подчеркну - не Госсовета России, а Госсовета Союзного государства. Речь пойдет об этом. И Владимир Владимирович рассчитывает стать во главе Союзного государства. Аналогию можно провести с бывшим Советским Союзом, где был генеральный секретар ЦК КПСС и был секретарь Компартии Украины. Я Щербицкого очень хорошо запомнил, как раз в то время я в Украине жил", - объяснил ученый.

При этом, согласно замыслам кремлевских стратегов, добавил Соловей, Союзное государство должно включать "не только Россию и Беларусь".

"Они хотели бы чтобы ето "государство" включало в т.ч. и Украину. Как "суверенное государство". Об этом будет много говорится - чтобы Украина вошла в "Союз суверенных государств", - отметил политолог.

Именно такую цель, подчеркнул Соловей, теперь будет преследовать вся московская политика в отношении Украины. В частости, как он считает, особое внимание станет уделятся украинскому большому бизнесу, который постараются сманить якобы выгодными предложениями в отношении работы на общих "союзных" рынках.