В Китае возросло количество больных неизвестной формой пневмонии
19 января, 2020, 12:57
В Китае количество больных неизвестной формой пневмонии возросло до 62 человек
Об этом со ссылкой на AFP сообщает Укринформ.
19 января власти Китая сообщили о 17 новых случаев таинственного вируса, подобного атипичной пневмонии.
По данным городских властей, этот вирус вообще заразил 62 человека в Ухане. Восемь из них находятся в тяжелом состоянии, 19 выписаны из больницы после выздоровления, а остальные остаются в изоляции, получая лечение.
- Напомним, 16 января в Японии подтвержден первый в стране случай заражения вирусом пневмонии нового типа, вспышка которой произошла в Китае.
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