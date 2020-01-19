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Espreso.tvМирВ Китае возросло количество больных неизвестной формой пневмонии

В Китае возросло количество больных неизвестной формой пневмонии


фото: ukrinform.ua
В Китае количество больных неизвестной формой пневмонии возросло до 62 человек

Об этом со ссылкой на AFP сообщает Укринформ.

19 января власти Китая сообщили о 17 новых случаев таинственного вируса, подобного атипичной пневмонии.

По данным городских властей, этот вирус вообще заразил 62 человека в Ухане. Восемь из них находятся в тяжелом состоянии, 19 выписаны из больницы после выздоровления, а остальные остаются в изоляции, получая лечение.

 

 

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