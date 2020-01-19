В Краматорске оперативники задержали квартирных воров с оккупированной территории
Подробности рассказывает Еспресо.TV .
Сотрудники криминальной полиции Краматорска получили оперативную информацию о планировании преступления на территории города. Фигуранты - мужчины 1969 и 1968 года рождения, жители временно оккупированной территории, неоднократно судимые за совершение имущественных преступлений, решили наведаться в чужое помещение. Отследив его владельцев и дождавшись, когда никого не будет дома, мужчины проникли в квартиру без труда, ведь имели при себе все необходимые орудия преступления. Взяли большую сумму денег и золотые украшения.
Квартирников-гастролеров задержали с похищенным имуществом. Сейчас правоохранители проверяют их на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Краматорска.
По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража)
Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей.
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