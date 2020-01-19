В Греции произошло мощное землетрясение
19 января, 2020, 10:08
У побережья Греции произошло землетрясение магнитудой 5,0
Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр, передает Укринформ.
Землетрясение было зафиксировано в 2:52 по времени UTC. Эпицентр подземных толчков располагался в 6 км от населенного пункта Вальсамата. Очаг залегал на глубине 5 км.
Информации о возможных жертвах и разрушениях на данный момент нет.
- Напомним, 14 января в восточной части Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 5,0 , толчки ощущались в Токио.
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