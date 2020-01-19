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Espreso.tvМирВ Греции произошло мощное землетрясение

В Греции произошло мощное землетрясение


фото: ukrinform.ua
У побережья Греции произошло землетрясение магнитудой 5,0

Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр, передает Укринформ.

Землетрясение было зафиксировано в 2:52 по времени UTC. Эпицентр подземных толчков располагался в 6 км от населенного пункта Вальсамата. Очаг залегал на глубине 5 км.

Информации о возможных жертвах и разрушениях на данный момент нет.

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