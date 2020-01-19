В ГБР не видят препятствий, чтобы доверить адвокату Януковича дела Майдана

19 января, 2020, 13:43

В Государственном бюро расследований не видят препятствий для назначения бывшего адвоката Виктора Януковича Александра Бабикова ответственным за дела Майдана

Об этом сообщает "Голос Америки".

Готовится назначения заместителем председателя ГБР Александра Бабикова, который, по сообщениям украинских СМИ, работал в юридической фирме Aver Lex, защищавшей экс-президента Виктора Януковича.

Официально о его назначении еще не объявили. Однако слухи о том, что именно Бабиков займет эту должность, подтвердила председатель ГБР Ирина Венедиктова при встрече 14 января с родственниками погибших на Майдане.

В пресс-релизе ОО "Семья героев Небесной сотни", изданном 16 января, заявляется, что семьи "Небесной сотни" выражают недоверие Бабикову.

"Мы требуем открытого, прозрачного конкурса, чтобы была выбрана человек, которому будет доверять общество", - говорится в заявлении.

По словам адвоката семей Небесной Сотни Евгении Закревской адвокат связан своей позицией, которую он формировал и отстаивал.

"Если адвокат подозреваемого становится руководителем следователей, которые расследуют это дело, то это прямой конфликт интересов. Это очевидный знак, что следствия не будет", - сказала Закревская.

На сайте компании Aver Lex в сообщении о решении Бабикова перейти на государственную службу отмечается, что он специализировался на защите сотрудников правоохранительных органов по коррупционным делам и по делам, совершенных организованными преступными группами.

В Государственном бюро расследований не усматривают препятствий в том, чтобы доверить адвокату Януковича аудит дел Майдана. Как объяснила родственникам погибших глава ГБР Ирина Венедиктова, конкурсная комиссия не обнаружила в Бабикова конфликта интересов. По ее словам, в случае рекомендации конкурсной комиссией при условии прохождения спецпроверки он будет назначен.

В то, что Бабиков будет объективным, не верит член ОО "Семьи Героев Небесной сотни" Владимир Голоднюк.

"Я глубоко возмущен такими назначениями. Если Бабиков защищал интересы Януковича, расстрелял Небесную сотню, то как можно сейчас доверить ему защищать интересы Майдана", - спросил Голоднюк, который потерял на Майдане 19-летнего сына.

Он также напомнил об обещании президента Владимира Зеленского ускорить расследование.

"А вместо этого президент, вмешавшись в суды, выпустил экс-беркутовцев, убил в нас веру в правосудие. Назначать адвоката Януковича ответственным за расследование расстрелов на Майдане - это плевок в лицо тем, кто потерял своих родных. Это надругательство над памятью погибших на площади ", - сказал Голоднюк.