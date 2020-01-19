В доме инвалидов на границе Чехии и Германии произошел пожар. 8 человек не выжили
19 января, 2020, 15:18
Утром в воскресенье, 19 января 2020 года, в результате пожара в доме, предназначенном для постоянного проживания людей с инвалидностью, в городе Вейпрты в районе Хомутова на западе Чехии, погибли восемь человек
30 человек из них удалось спасти. Что стало причиной трагедии, на данный момент неизвестно, передает Еспресо.TV со ссылкой на Радио Прага.
По словам медработников, три человека получили тяжелые ранения, остальные - легкие.
Никто из персонала данного учреждения не пострадал.
Пожарным удалось быстро потушить огонь.
Причины происшествия на месте ЧП устанавливают правоохранительные органы.
На место трагедии отправился премьер-министр Андрей Бабиш и генеральный директор Пожарной службы Драгослав Рыба.
Премьер, глава МВД и другие политики выразили близким погибших соболезнования в связи с трагедией.
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