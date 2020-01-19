В Черновцах патрульной полиции нужны сто новых инспекторов

19 января, 2020, 18:53

В патрульную полицию продолжается набор кадров. В Черновицком управлении теперь сто вакантных должностей инспекторов патрульной полиции

Что важно, с 1 января 2020 года снижен возраст для участия в конкурсном отборе. Если раньше в патрульные набирали с 20 лет, то теперь минимальный возраст - 18, передает Еспресо.TV со ссылкой на Molbuk.ua.

"У нас идет постоянный конкурс на отбор кандидатов для патрульной полиции, потому что есть текучесть кадров. Кто-то увольняется, кто-то переводится в другие подразделения", - говорит пресс-секретарь Черновицкого управления патрульной полиции Юлия Замерзляк.

Если человек хочет работать в патрульной полиции, ему для начала нужно заполнить электронную анкету. Кандидата проверяют, и уже в ответ на электронную почту приходит подтверждение о дальнейшем участии в конкурсе.

"Нужно пройти тесты по психологии, тесты на знание законов и физическую подготовку. В конце проводят собеседование и тогда направляют на учебу в Академию патрульной полиции, которая находится в городах Киев, Кривой Рог, Луцк. Ожидаем, что в этом году академия откроется и в Черновцах. Кандидаты, которые учатся в академии, получают стипендию и обеспечиваются общежитием", - говорит Замерзляк.

В патрульной полиции признают, что люди уже не так охотно идут на работу в патрульную службу, как в прошлые годы, поэтому нужны кадры.

Патрульные полицейские получают зарплату от 10 тыс. гривен. Имеют ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью от 30 дней, компенсацию 75% стоимости санаторно-курортного лечения и отдыха для полицейского и 50% для членов его семьи. Также есть шанс получить квартиру в лизинг или компенсацию расходов за аренду жилья.

Основные требования к кандидатам:

- гражданство Украины;

- возраст от 18 до 40 лет;

- полное общее среднее или высшее образование;

- наличие водительского удостоверения категории "В";

- отсутствие судимости;

- готовность к службе в любом городе Украины в связи со служебной необходимостью.