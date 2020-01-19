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Espreso.tvСпортУкраинский баскетболист Михайлюк побил рекорд результативности в НБА

Украинский баскетболист Михайлюк побил рекорд результативности в НБА


фото: REUTERS
Украинец Святослав Михайлюк набрал в матче за "Детройт" 25 очков и установил собственный рекорд результативности в Национальной баскетбольной ассоциации

Об этом сообщает УНИАН.

В матче против "Атланты" 22-летний баскетболист обновил свой личный рекорд. Он набрал 25 очков за 28 минут на площадке. Также в его активе 2 подбора, 3 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот.

"Детройт" в итоге одержал победу со счетом 136: 103.

Предыдущим рекордом Михайлюка было 21 очко в игре с "Бостоном" 16 января.

  • Напомним, 16 января Святослав Михайлюк в матче с "Бостоном" забросил мяч со своей половины площадки в матче чемпионата НБА.
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