Убийство Окуевой: суд взял под стражу еще одного подозреваемого

19 января, 2020, 08:49

Святошинский районный суд Киева взял под стражу на два месяца еще одного подозреваемого в убийстве в 2017 году участницы АТО Амины Окуевой - Андрея Кравченко

Об этом заявила прокурор по делу Юлия Дядюк, сообщает hromadske .

Кравченко является одним из членов группы Игоря Редькина - фигуранта дела об убийстве Амины Окуевой. Также его подозревают в заказном убийстве бизнесмена Константина Хоруженко 17 января 2014 г.

По словам Дядюк, на данный момент продолжаются следственные действия и проверяется возможная причастность мужчины к убийству Окуевой.

Адвокат подозреваемого Ирина Бигунец заявила, что ее подзащитному пытаются "повесить" убийство Окуевой и заверила, что он не имеет отношения даже к убийству бизнесмена 2014 года.

На момент задержания Кравченко был под ночным домашним арестом по подозрению в убийстве директора компании Caparol Украина Павла Зможного в сентябре 2016 г. и руководителя отдела рекламы КП "Киевский метрополитен" Павла Миленького в 2019 году.

Всю группу из семи человек задержали в сентябре 2019 года, однако в декабре Шевченковский суд изменил меру пресечения фигурантам на домашний арест и личное обязательство. По данным следствия, группа под руководством Игоря Редькина состояла из семи человек и занималась заказными убийствами.

В то же время в судебном заседании по делу убийства Окуевой в прокуратуре заявляли, что на оружии, которое нашли неподалеку убийства, обнаружили три ДНК, одна из которых, согласно экспертизе, принадлежит Игорю Редькину, две другие - устанавливаются.