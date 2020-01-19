 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvКриминалУбийство Окуевой: суд взял под стражу еще одного подозреваемого

Убийство Окуевой: суд взял под стражу еще одного подозреваемого


фото: ukrinform.ua
Святошинский районный суд Киева взял под стражу на два месяца еще одного подозреваемого в убийстве в 2017 году участницы АТО Амины Окуевой - Андрея Кравченко

Об этом заявила прокурор по делу Юлия Дядюк, сообщает hromadske .

Кравченко является одним из членов группы Игоря Редькина - фигуранта дела об убийстве Амины Окуевой. Также его подозревают в заказном убийстве бизнесмена Константина Хоруженко 17 января 2014 г.

По словам Дядюк, на данный момент продолжаются следственные действия и проверяется возможная причастность мужчины к убийству Окуевой.

Адвокат подозреваемого Ирина Бигунец заявила, что ее подзащитному пытаются "повесить" убийство Окуевой и заверила, что он не имеет отношения даже к убийству бизнесмена 2014 года.

На момент задержания Кравченко был под ночным домашним арестом по подозрению в убийстве директора компании Caparol Украина Павла Зможного в сентябре 2016 г. и руководителя отдела рекламы КП "Киевский метрополитен" Павла Миленького в 2019 году.

Всю группу из семи человек задержали в сентябре 2019 года, однако в декабре Шевченковский суд изменил меру пресечения фигурантам на домашний арест и личное обязательство. По данным следствия, группа под руководством Игоря Редькина состояла из семи человек и занималась заказными убийствами.

В то же время в судебном заседании по делу убийства Окуевой в прокуратуре заявляли, что на оружии, которое нашли неподалеку убийства, обнаружили три ДНК, одна из которых, согласно экспертизе, принадлежит Игорю Редькину, две другие - устанавливаются.

  • Напомним, 14 января Святошинский районный суд Киева взял под стражу на два месяца без права внесения залога подозреваемого в убийстве Амины Окуевой Игоря Редькина.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 января, 2020 воскресенье

18 января, 2020 суббота

больше новостей

19 января, 2020 воскресенье

18 января, 2020 суббота

17 января, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать