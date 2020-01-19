Убийство Окуевой: суд взял под стражу еще одного подозреваемого
Об этом заявила прокурор по делу Юлия Дядюк, сообщает hromadske .
Кравченко является одним из членов группы Игоря Редькина - фигуранта дела об убийстве Амины Окуевой. Также его подозревают в заказном убийстве бизнесмена Константина Хоруженко 17 января 2014 г.
По словам Дядюк, на данный момент продолжаются следственные действия и проверяется возможная причастность мужчины к убийству Окуевой.
Адвокат подозреваемого Ирина Бигунец заявила, что ее подзащитному пытаются "повесить" убийство Окуевой и заверила, что он не имеет отношения даже к убийству бизнесмена 2014 года.
На момент задержания Кравченко был под ночным домашним арестом по подозрению в убийстве директора компании Caparol Украина Павла Зможного в сентябре 2016 г. и руководителя отдела рекламы КП "Киевский метрополитен" Павла Миленького в 2019 году.
Всю группу из семи человек задержали в сентябре 2019 года, однако в декабре Шевченковский суд изменил меру пресечения фигурантам на домашний арест и личное обязательство. По данным следствия, группа под руководством Игоря Редькина состояла из семи человек и занималась заказными убийствами.
В то же время в судебном заседании по делу убийства Окуевой в прокуратуре заявляли, что на оружии, которое нашли неподалеку убийства, обнаружили три ДНК, одна из которых, согласно экспертизе, принадлежит Игорю Редькину, две другие - устанавливаются.
- Напомним, 14 января Святошинский районный суд Киева взял под стражу на два месяца без права внесения залога подозреваемого в убийстве Амины Окуевой Игоря Редькина.
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