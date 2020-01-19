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Espreso.tvОперація об'єднаних силСутки на фронте: 1 украинский военный погиб, 10 - ранены

Сутки на фронте: 1 украинский военный погиб, 10 - ранены


фото: dyvys.info
18 января на Донбассе в результате обстрелов российских оккупантов один украинский военный погиб, 10 получили ранения

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

18 января вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, вооружения БМП и другого стрелкового оружия.

Четыре вражеских обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», а именно: вблизи населенного пункта Пески - из стрелкового оружия; рядом с Красногоровкой - со станкового противотанкового гранатомета - 16 выстрелов и вооружения БМП-1; неподалеку Павлополя - с БПЛА противник сбросил 2 гранатометных выстрела ВОГ-17 калибра 30 мм; в районе населенного пункта Васильевка - из стрелкового оружия.

Кроме этого, из минометов калибра 120 мм - 27 мин, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия противник обстрелял защитников населенного пункта Орехово, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Вчера, 18 января, в результате вражеских обстрелов 1 военнослужащий Объединенных сил погиб, еще 10 получили ранения.

С началом этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.

 

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